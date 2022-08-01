المؤتمرنت -

وصول ومغادرة 554 مسافراً عبر مطار صنعاء الدولي

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم رحلة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من مطار الملكة علياء الأردني وعلى متنها 274 راكباً.



تلقت الطائرة الخدمات الملاحية الجوية والأرضية بكفاءة ومهنية عالية، وفقا لما هو معمول في المطارات العالمية.



وكانت قد غادرت مطار صنعاء الدولي اليوم رحلة الخطوط الجوية اليمنية متوجهة إلى مطار الملكة علياء الأردني وعلى متنها 280 راكباً.



ودعا عدد من المسافرين إلى فتح مطار صنعاء الدولي بشكل دائم، لما يقدّمه من خدمات إنسانية بكل مهنية وفنية حرفية.



وأشاروا إلى أن مطار صنعاء، أقرب المطارات لمعظم سكان الجمهورية .. مؤكدين أن المطار يتمتع بجهوزية تشغيلية فنية ومهنية عالية من خلال استقباله الرحلات التجارية والمدنية، وكذا رحلات الأمم المتحدة بصورة يومية.