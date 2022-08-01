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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 149 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

149 خرقاً للهدنة الإنسانية في 8 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
149 خرقاً للهدنة الإنسانية في 8 محافظات يمنية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 149 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 42 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد المصدر رصد 3 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في الحمام مكان عاكف بمديرية الفاخر وحول البوكلين في مديرية باب غلق بمحافظة الضالع وفي مديرية البرح بمحافظة تعز.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل خرق باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب، كما تم تسجيل خرق بعملية تسلل لمجموعة من عناصر المرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الأحطوب بمحافظة تعز.

ولفت المصدر إلى رصد 59 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأفاد المصدر بتسجيل 43 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وفي ملعاء بمحافظة مأرب، واستهدف قصفاً مدفعياً للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في بني حسن بمحافظة حجة، وفي شدا والمدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة.

وبين المصدر العسكري، أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في حيس والتحيتا بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في الصخرة بعسير، وكذا في العمود بوادي جارة وجبل تويلق في جيزان.








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