المؤتمرنت -

غروندبرغ: تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم، أنه تم التوافق على تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، وفقاً للشروط نفسها.



وقال المبعوث الأممي في بيان له، "سوف أكثف جهودي مع الطرفين للتوصل إلى اتفاق على آلية صرف المرتبات بشكل منتظم".



وأضاف" مقترح الهدنة الموسع، سيتيح المجال أمام فتح الطرق وتسيير المزيد من وجهات السفر إلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه إلى ميناء الحديدة".



وتابع بيان المبعوث الأممي" سأكثف انخراطي مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل للهدنة بما في ذلك العدد الكامل للرحلات الجوية وانتظامها إلى الوجهات المتفق عليها وكذلك عدد سفن الوقود".