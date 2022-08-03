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المؤتمر نت - أهاب المركز بالجهات ذات الصلة وكلا حسب موقعه واختصاصه باتخاذ التدابير اللازمة حفاظا على الأرواح و الممتلكات.

قياس كمية الامطار في 6 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
قياس كمية الامطار في 6 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدد من المحافظات، محذراً المواطنين قطع الأودية وممرات السيول وتدني الرؤية الأفقية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار بعضها شديدة الغزارة يصاحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً على صحاري وهضاب محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، أبين، مأرب والجوف.

وقد تمتد الأمطار غرباً نحو المحافظات الجبلية لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، ذمار، المحويت، صنعاء، حجة، عمران وصعدة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة تصاحبها العواصف الرعدية على السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والأرياف المقابلة لها.

وحسب المركز ستكون الرياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 25 - 55 عقدة في أرخبيل سقطرى و15 ـ 25 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب.

وحذر المركز المواطنين من غزارة الأمطار والتواجد أو قطع الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية وانهيارات المباني الطينية، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر من الانزلاقات والانهيارات الصخرية والطينية وتدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة سيما في الطرقات والمنعطفات الجبلية وضرورة إيواء الحيوانات والنحل والدواجن في أماكن آمنة.

كما حذر مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وأهاب المركز بالجهات ذات الصلة وكلا حسب موقعه واختصاصه باتخاذ التدابير اللازمة حفاظا على الأرواح و الممتلكات.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: حجة : 24.6 ملم، ريمة : 18.2، المحويت : 12.6، الكدن ـ الحديدة : 7 ، ذمار : 5.2 ، صرفيت ـ المهرة : 0.1.
كما هطلت أمطار رعدية كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد الجوي








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