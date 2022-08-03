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صنعاء.. مؤسسة الاتصالات تختتم لقاءا تشاوريا ضم قيادات فروعها

اُختتمت بصنعاء، اليوم، أعمال اللقاء التشاوري الموسع لقيادات المؤسسة العامة للاتصالات للعام 1444هـ تحت شعار "التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة ودور الفروع في تحقيقها".



تناول اللقاء، على مدى ثلاثة أيام، عددا من أوراق العمل أهمها خطة ومشروع إعادة هيكلة الفروع، ومتطلبات النجاح والخدمات الاستراتيجية للمؤسسة ونظام الفوترة المتكامل "CBS"، ومؤشرات أداء الفروع حتى نهاية نصف العام الجاري وأوجه القصور التي تواجه أعمال ومشاريع المؤسسة.



وفي الجلسة الختامية أشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس مسفر النمير، بمخرجات اللقاء التي تعزز من رفع مستوى أداء المؤسسة وفروعها، مؤكدا أهمية استشعار المسئولية لمواكبة كل جديد في عالم الاتصالات والانترنت وسرعة الانتقال إلى الأجيال الحديثة.



وقال الوزير النمير "إن توجه قيادة الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات خلال العام الجاري سيكون لدعم كفاءة الفروع وتوفير كل المتطلبات والموازنات واعتمادها وفق جاهزية الفروع".



ولفت إلى أهمية الارتقاء بالعمل المؤسسي الجماعي بما يسهم في مواكبة المشاريع الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة وأبرزها مشروع الـ"FTTH " (انترنت المنازل) ومشاريع الانترنت اللاسلكي ذو النطاق العريض.



وأشارت توصيات اللقاء التشاوري الموسع لقيادات الاتصالات للعام 1444ه إلى ضرورة تطوير وتحديث البنية التحتية وتجاوز الاشكالات الناجمة عن الأعمال التخريبية والافتقار للتجهيزات والمعدات التي تعيق تحديث وتطوير البنية التحتية وتوسيع خدمات الاتصالات والانترنت بسبب الحصار الجائر المفروض على بلادنا.



وأكدت التوصيات أهمية استكمال المشاريع الاستراتيجية الخاصة بتوسعة منظومة شبكة الألياف الضوئية والتحول إلى تقنيات الجيل الرابع وتكنولوجيا الإنترنت فائق السرعة.



ونوهت التوصيات بضرورة العمل بجدية على تحسين كفاءة ورفع مستوى أداء المؤسسة ومؤشرات القياس وتحقيق الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للفترة 2021 – 2025م وتقييمها وتحديثها بشكل دوري.



وأوصى اللقاء بالتركيز على استراتيجية التعامل مع المشتركين والتوجه نحو العميل والتركيز على جودة الخدمة بما يحقق رضا المواطنين بالخدمات المقدمة من المؤسسة.



كما شددت التوصيات على الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية والشاملة للشبكة وتجهيزاتها بما يعزز من توجهات المؤسسة لتجاوز اشكالات الأعطال وتقديم خدمات متميزة دون انقطاع بما يلبي احتياجات المشتركين في مختلف محافظات الجمهورية.



إلى ذلك قال المدير العام التنفيذي للمؤسسة، المهندس صادق مصلح، أن اللقاء هدف لتعزيز الرؤى والتوجهات الاستراتيجية في المؤسسة وفروعها.



وأضاف: "يجب أن تتضافر الجهود بما يخدم مصالح المؤسسة وإرضاء عملائها ".. مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بعملية الصيانة لشبكات الاتصالات في جميع الفروع بالمحافظات بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية.



في كلمة الفروع ثمن مدير فرع المؤسسة في البيضاء، عدنان القصوص، جهود قيادة وزارة الاتصالات ممثلة بالوزير الذي يتابع قضايا الفروع ويعالج الصعوبات التي تمر بها.



وقال: "إن الفروع مثقلة بالصعوبات التي تتمثل في التجهيزات والصيانة والتحديث وتحتاج إلى التفاته أكبر لتحسين أداء خدماتها المقدمة للمواطنين".





