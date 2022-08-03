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المؤتمر نت - الدرة: تمديد الهدنة فرصة تكشف مدى الجدية بتخفيف معاناة اليمنيين

الدرة: تمديد الهدنة فرصة تكشف مدى الجدية في تخفيف معاناة اليمنيين

المؤتمرنت -
الدرة: تمديد الهدنة فرصة تكشف مدى الجدية في تخفيف معاناة اليمنيين
اعتبر وزير النقل عبدالوهاب الدرة، تمديد الهدنة الإنسانية، فرصة لإثبات مدى الجدية لتخفيف معاناة الشعب اليمني إنسانيا واقتصاديا ورفع الحصار.

وطالب وزير النقل بتسيير جميع الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي ودخول سفن الحاويات والبضائع إلى ميناء الحديدة وفتح الطرق في جميع المحافظات.

وطالب الأمم المتحدة، بالإسراع في جدولة الرحلات التجارية لتكون بشكل يومي عبر مطار صنعاء الدولي ليتسنى للمرضى والمغتربين والطلاب السفر بكل سهولة.. لافتا إلى أن المواطن يريد أن يلمس نتائج الهدنة على الواقع.

ودعا الأمم المتحدة إلى تنفيذ كل بنود الهدنة وتكثيف الرحلات التجارية والمدنية بشكل يومي وتسيير الرحلات إلى وجهات جديدة، والسماح لسفن الحاويات والمشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة دون أي عرقلة أو احتجاز.

وجدد وزير النقل، التأكيد على جهوزية مطار صنعاء لاستقبال كافة الرحلات التجارية والمدنية على مدار الساعة، وفقا للمتطلبات والشروط المعمول بها في المطارات العالمية بالإضافة إلى جهوزية ميناء الحديدة لاستقبال كافة السفن التجارية.








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