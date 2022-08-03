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المؤتمر نت - معتبرة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية وتمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلام في المنطقة والعالم،

جمعية الصداقة اليمنية - الصينية: زيارة بلوسي لتايوان عدوان على الصين

المؤتمرنت -
جمعية الصداقة اليمنية - الصينية: زيارة بلوسي لتايوان عدوان على الصين
قالت جمعية الصداقة اليمنية الصينية، إن زيارة نانسي بلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان دون موافقة سلطات جمهورية الصين الشعبية، تعد اعتداء مباشراً على السيادة الوطنية للصين وسلطتها على كامل أراضيها.

معتبرة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية وتمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلام في المنطقة والعالم،

مشيرة في بيان لها - تلقى المؤتمرنت نسخة منه- إلى حق جمهورية الصين الشعبية في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها ووحدة أراضيها.
وجاء في البيان :" فتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي وحدود جمهورية الصين الشعبية، وتعترف بهذا 181 دولة تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع الصين على أساس مبدأ صين واحدة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية".

ولفتت جمعية الصداقة اليمنية الصينية إلى معاناة العديد من دول العالم من تدخل امريكا في شؤونها وانتهاك سيادتها بما في ذلك العديد من الدول العربية" بما فيها اليمن وفلسطين وسوريا والعراق وليبيا".

واضاف البيان :" وتتطلع كل شعوب العالم إلى انتهاء الهيمنة الأحادية الأمريكية على النظام العالمي، وأن يسود فيما بين كل دول العالم الاحترام المتبادل والعدل والمساواة والمصالح المشتركة، وأن يسود الأمن والسلام والاستقرار كل العالم".








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