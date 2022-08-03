المؤتمرنت -

الشوافي يكشف: معلم زراعي قادم بأمطار أكثر غزارة

توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" تزايد فرص هطول الأمطار على مناطق واسعة في اليمن نهاية الأسبوع المقبل.



وأوضح الفلكي الشوافي في حديثه عن الانواء الفلكية، نحن في اهم الانواء، المعالم الزراعية "سهيل"، مذكراً بأبيات يمنية قديمة "ان أمطرت في علب فأنا سهيل في ليلتي سبعين سيل، وان لم تمطر في علب فأنا سحيل آتي ليل واخرج ليل".



وتابع الشوافي قائلاً: الحمد لله جاد المعلم الزراعي "علب" ما يجعل المزارع اليمني يتوقع الغيث أكثر حتى نهاية الأسبوع القادم، ويقال في سهيل "لا تنام في مجرى السيل" لتوخي الحذر وعليه ندعو لمتابعة نشرات الطقس.



واختتم الشوافي بالدعوة الى الالتفات للموروث العلمي، مشيراً إلى أن هذه التنبؤات للمزارع اليمني والتي قسمت السنة الى معالم زراعية وربطت بين المعالم الزراعية بنيت على التوثيق للواقع من خلال التجربة لقرون ولا تزال تحمل بداخلها من العلم ما قد يعزز العلم الحديث ويرتقي به إذا ما تم النظر لها برؤية علمية حديثة مدركة للقيمة الحقيقية لتاريخنا كموروث عظيم المفترض إحيائه والالتفات اليه مع التحديث.