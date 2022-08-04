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أخبار
المؤتمر نت - توفي مواطنان جراء الأمطار الغزيرة والسيول، خلال اليومين الماضيين، في محافظة الجوف

الجوف.. إنهيار وتضرر 26 منزلاً جراء الأمطار

المؤتمرنت -
الجوف.. إنهيار وتضرر 26 منزلاً جراء الأمطار
توفي مواطنان جراء الأمطار الغزيرة والسيول، خلال اليومين الماضيين، في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر أمني أن السيول جرفت مواطنين اثنين مع سيارتهما في وادي اليتمة بمديرية خب والشعف، وتسببت بانهيار 6 منازل بشكل كلي في مدينة الحزم وتضرر 20 منزلاً بشكل جزئي.

وأكد المصدر تضرر عشرات المنازل والمزارع وطمر مياه الآبار ومنظومات الطاقة الشمسية في عدد من المديريات.

وحذّر المصدر المواطنين من التواجد في الوديان ومجاري السيول حفاظا على سلامتهم.. لافتاً إلى أن السيول جرفت سيارات وتسببت بانقطاع طرق رابطة بين قرى وعزل ومديريات المحافظة.

وأطلق فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في المحافظة نداء استغاثة لشركاء العمل الإنساني للقيام بواجبهم في تخفيف معاناة المتضررين جراء الأمطار والسيول.








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