المؤتمرنت -

توقعات بهطول امطار رعدية على 17 محافظة يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار غزيرة على المحافظات الجبلية والصحارى والهضاب والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار شديدة الغزارة يصاحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً على المحافظات الجبلية : لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، ذمار، المحويت، صنعاء، حجة، عمران وصعدة وعلى صحاري وهضاب محافظات : المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، أبين، مأرب والجوف.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة تصاحبها العواصف الرعدية على السواحل الغربية، الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها.



ولفت إلى أن الرياح ستكون شديدة تتراوح سرعتها ما بين 35 - 45 عقدة في أرخبيل سقطرى، و15 ـ 25 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب.



وأنذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن العواصف الرعدية وانهيارات المباني الطينية، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر من الانزلاقات والانهيارات الصخرية والطينية وتدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة في الطرقات والمنعطفات الجبلية.



وحذر المركز مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب من ارتفاع الموج واضطراب البحر.



وأهاب بالجهات ذات الصلة وكلاً حسب موقعه واختصاصه باتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : صنعاء : 38.4 ملم، عمران : 8 ، حجة : 1، السدة ـ إب : 0.8، المحويت : 0.7.



كما هطلت أمطار رعدية كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد

