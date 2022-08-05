المؤتمرنت -

تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الرعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة على عدة أغلب المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة شديدة الغزارة في معظمها والمصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد على المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً حتى تعز ولحج جنوباً وتشمل محافظات: صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، الضالع، تعز، لحج.



كما تشمل الأمطار صحاري وهضاب محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، أبين، مأرب والجوف.



وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمناطق الداخلية منها.



ولفت إلى رياح شديدة السرعة تتراوح ما بين 25 - 50 عقدة في أرخبيل سقطرى و 10 ـ 26 عقدة، في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب.



وأنذر المركز المواطنين في المحافظات المتوقع هطول الأمطار عليها، من غزارة الأمطار والتواجد أو قطع الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية وانهيارات المباني الطينية.



ودعا إلى توخي الحيطة والحذر من الانزلاقات والانهيارات الصخرية والطينية وتدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة سيما في الطرقات والمنعطفات الجبلية وضرورة إيواء الحيوانات والنحل والدواجن في أماكن آمنة.



وحذر المركز مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب من ارتفاع الموج واضطراب البحر.



وأهاب المركز بالجهات ذات الصلة وكلا حسب موقعه وتخصصه باتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح و الممتلكات.



وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، بلغت في ذمار: 35 ملم، إب - السدة : 5.7، صنعاء - حدة : 3.7، كما هطلت أمطار رعدية غزيرة في معظمها خارج نطاق محطات الرصد.