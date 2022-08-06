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المؤتمر نت - أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب، واستنكرت بشدة العدوان الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتكابها

رئاسة مجلس النواب تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

المؤتمرنت -
رئاسة مجلس النواب تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب، واستنكرت بشدة العدوان الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتكابها جريمة اغتيال المجاهد الفلسطيني في سرايا القدس القائد تيسير الجعبري.

و حيت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم، صمود الشعب الفلسطيني وعبرت باسمها والشعب اليمني عن خالص العزاء والمواساة إلى حركة الجهاد الإسلامي، وسرايا القدس، والشعب الفلسطيني، وأسرة الشهيد ، وحيث مواقفه البطولية في مواجهة غطرسة العدوان.

وأكدت هيئة حق الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في الرد على العدوان الإسرائيلي الغاشم..

ودعت هيئة رئاسة المجلس الأحرار من رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والاسلامية، وكل شعوب الأمة العربية والإسلامية لتحمل المسؤولية التاريخية في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشجاعة لمواجهة الغطرسة والصلف الاسرائيلي،والانتصار لكرامة الأمة العربية والإسلامية.

ولفتت الهيئة إلى أنه ما كان لهذا الصلف والغطرسة الاسرائيلية أن ترتكب مثل هذه الجرائم لولا الهرولة والانبطاح لبعض انظمة العمالة والخيانة المحسوبين على هذه الأمة.

واستنكرت هيئة رئاسة المجلس صمت الأنظمة العربية العميلة المخزي تجاه تلك الجرائم التي ترتكب بحق أخواننا من أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى مرأى ومسمع من العالم.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد طالبت هيئة رئاسة المجلس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني والأخلاقي في إدانة تلك الجرائم والعمل على إيقاف صلف وتعنت الكيان الاسرائيلي الغاصب.








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