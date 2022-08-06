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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى العقيد الركن

الأمين العام يعزي بوفاة العميد الجرباني

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة العميد الجرباني
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى العقيد الركن / عبدالله علي عبدالله الجرباني، واخوانه، وكافة آل الجرباني بمدينة ذمار، وذلك بوفاة المغفور له -باذن الله تعالى - العميد /علي عبدالله الجرباني، عضو اللجنه الدائمة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار الامين العام إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته العملية في مجال التنمية المجتمعية، من خلال المناصب والمهام الوظائف اتي أوكلت اليه، حيث عمل مديرا لعدد من المديريات، وكان من المشهود لهم بالكفاءة والقدرة على تقديم النموذج الافضل في خدمة المجتمع في المجال الاداري والتنموي والتنظيمي.

وعبّر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون "








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