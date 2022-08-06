المؤتمرنت -

قوى العدوان ترتكب 146 خرقاً للهدنة الإنسانية

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 146 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت 31 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.



وأكد المصدر رصد خرق لمرتزقة العدوان بضربة جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال غرب حيس في محافظة الحديدة.



وأشار إلى أن مرتزقة العدوان ارتكبوا ثلاثة خروقات باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب، وعملية تسلل لمجموعة من أفراد المرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الفليحة بمحافظة مأرب، ورصد تجمعات عسكرية للمرتزقة في العكد بمأرب.



ولفت المصدر إلى تسجيل 90 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة والبيضاء وجبهات الحدود.



وبين المصدر أنه تم رصد 21 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي، حيث تم استهدف مرتزقة العدوان بقصف صاروخي مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب، في حين استهدف القصف المدفعي محافظات مأرب، حجة، الحديدة وجبهات الحدود، واستهداف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والفليحة وقرون البور بمحافظة مأرب.



وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن بمحافظة حجة، وفي حيس بمحافظة الحديدة ومقبنة بمحافظة تعز، وفي جبل العمود بوادي جارة والكمب القديم في جيزان.