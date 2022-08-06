الأحد, 07-أغسطس-2022 الساعة: 12:44 ص - آخر تحديث: 12:04 ص (04: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
المؤتمر‮.. ‬مبادئ‮ ‬وقيم‮ ‬لا‮ ‬مهادنة‮ ‬فيها‮ ‬ولا‮ ‬تراجع‮ ‬عنها‮ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
راسل‮ ‬القرشي
4 عقود على رياح أغسطس وقيم الحوار المسئول
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
قناة "اللاهوية"
د. عبدالخالق هادي طواف
لن ننجر الى مستنقع التفاهة
عبدالملك الفهيدي
هل تماهي قناة (الهوية) مع العدوان في الإساءة للمؤتمر وقياداته صدفة أم إتفاق ؟
حسين علي الخلقي
(الهوية) تقزم تضحيات الشهداء من اجل الزنم والانصار عليهم الاجابة على الاسئلة
علي البعداني
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 146 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

قوى العدوان ترتكب 146 خرقاً للهدنة الإنسانية

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 146 خرقاً للهدنة الإنسانية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 146 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت 31 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد المصدر رصد خرق لمرتزقة العدوان بضربة جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال غرب حيس في محافظة الحديدة.

وأشار إلى أن مرتزقة العدوان ارتكبوا ثلاثة خروقات باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب، وعملية تسلل لمجموعة من أفراد المرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الفليحة بمحافظة مأرب، ورصد تجمعات عسكرية للمرتزقة في العكد بمأرب.

ولفت المصدر إلى تسجيل 90 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة والبيضاء وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم رصد 21 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي، حيث تم استهدف مرتزقة العدوان بقصف صاروخي مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب، في حين استهدف القصف المدفعي محافظات مأرب، حجة، الحديدة وجبهات الحدود، واستهداف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والفليحة وقرون البور بمحافظة مأرب.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن بمحافظة حجة، وفي حيس بمحافظة الحديدة ومقبنة بمحافظة تعز، وفي جبل العمود بوادي جارة والكمب القديم في جيزان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ليفربول يتعادل مع فولهام بالدوري الإنجليزي
أخبار: تشييع مهيب لجثمان فقيد الوطن القاضي ابو الرجال
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي عضو السياسي الأعلى النعيمي بوفاة والده
أخبار: استشهاد وجرح 130 فلسطينيا في قصف اسرائيلي على غزة
أخبار: رئاسة مجلس النواب تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
أخبار: هطول امطار غزيرة على صنعاء وضواحيها
أخبار: يبدأ اليوم.. سعر جديد للبنزين والديزل في صنعاء
أخبار: اليمن تُدين العدوان الصهيوني على قطاع غزة
رياضة: استشهاد لاعب فلسطيني
عربي ودولي: سرايا القدس تقصف "تل أبيب" وغلاف غزة
أخبار: 136 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية في 7 محافظات
أخبار: إصابة مدني بانفجار لغم في دريهمي الحديدة
محافظات: 257 عملية بمخيم العيون المجاني بحجة
أخبار: مطار صنعاء الدولي: وصول ومغادرة 555 مسافراً
أخبار: بالأرقام.. الداخلية تكشف الإنجازات الأمنية خلال عام
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل القاضي علي أبو الرجال
أخبار: مليشيات الإخوان بتعز تمنع أسرة الفقيد عبدالرحمن عثمان من نقل جثمانه إلى صنعاء
عربي ودولي: شهيدان و19 جريح بقصف للاحتلال في غزة
عربي ودولي: روسيا تطرد 14 دبلوماسياً بلغارياً
فنون ومنوعات: القط "الخارق" ينقذ طبيب من السرقة والتهديد
مجتمع مدني: 3 عادات تحميك من الإصابة بالخرف
علوم وتقنية: لماذا يُؤخَذ فحص الضغط من الذراعين؟
رياضة: بادوسا وجابر إلى ربع نهائي سان خوسيه
عربي ودولي: مصرع 24 شخصاً جراء الأمطار في النيجر
اقتصاد: الذهب يغلق عند أعلى مستوى في شهر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022