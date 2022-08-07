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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة تعزية بوفاة القيادي المؤتمري

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة القيادي المؤتمري حزام الصلوي

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة القيادي المؤتمري حزام الصلوي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة تعزية بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ حزام حمود الصلوي، رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 45 مديرية الصلو، محافظة تعز، عضو اللجنة الدائمة الرئسية، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.


وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد / معاذ حزام حمود الصلوي، واخوانه محمد ومهند، وكافة افراد الأسرة، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله بالصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون"








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