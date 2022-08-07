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المؤتمر نت - التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة للأمطار

تحذيرات هامة .. قياس كمية الامطار في9 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
تحذيرات هامة .. قياس كمية الامطار في9 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية، محذراً من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار شديدة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبَرَدِ أحياناً على المرتفعات الجبلية الغربية وستكون أكثر غزارة على سهل تهامة والمرتفعات المحاذية له وصولاً إلى الساحل الغربي.

ويُحتمل هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة قد يصحبها الرعد والبَرَدِ أحياناً على الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، مأرب، الجوف، شبوة، حضرموت والمهرة، مع تشكّل خلايا متفرقة من السحب الرعدية الممطرة على المناطق الصحراوية وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

وأشار المركز إلى رياح موسمية شديدة تتراوح سرعتها ما بين 30 - 50 عقدة في أرخبيل سقطرى ومن 15 ـ 25 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب، ستعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين، من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة للأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة والضباب.

كما حذر من الانـهيارات للمنازل والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية على الطرقات الجبلية، ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب

وأهاب المركز بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه، أخذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: ذمار : 70 ملم، الحديدة- الكدن : 36.3، إب : 22.2، إب- السدة : 10.8 ، ريمة : 5.7 ، تعز-المطار : 5.4 ، المحويت : 3.4، حجة : 2.4 ملم، لحديدة 0.3 ملم.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد سجلت محطات الرصد في أمانة العاصمة صنعاء كميات تراوحت مابين 1.0 إلى 46.2 ملم، كما هطلت أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من البلاد وكانت خارج نطاق محطات الرصد.









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