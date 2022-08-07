المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -

اختتام أعمال اللقاء التشاوري الأول للعمل التعاوني في اليمن (توصيات)

اختتمت اليوم بصنعاء أعمال اللقاء التشاوري الأول للعمل التعاوني في اليمن، الذي ناقش على مدى يومين خمس أوراق عمل، ونظمته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي وقسم الخدمات الاجتماعية بجامعة صنعاء.



وفي ختام اللقاء أشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين مقبولي، بكل ما طُرِح وناقش في اللقاء خلال يومين، ومن خلال أوراق العمل التي قدمت من قبل خبراء ومختصين، منوهاً الى اهتمام القيادة السياسية في دعم وتشجيع المشاريع والجهات التعاونية.



وأكد مقبولي إلتزام الحكومة بدعم مخرجات وتوصيات اللقاء التشاوري، حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع بقدر الإمكان، رغم العدوان والحصار الذي أثر على القطاعات الإيرادية والانتاجية التي كانت من أهم مصادر تمويل المشاريع والجهات التعاونية، إلا أن الحكومة ستعمل جاهدة لترجمة هذه التوصيات على أرض الواقع، كما أوصى بتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات حتى يتم إخراجها على أرض الواقع.



من جهته أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سالم بن ضبيع أن اللقاء التشاوري الأول للعمل التعاوني في اليمن، خرج بعدد من التوصيات التي أكدت على أهمية تطوير العمل التعاوني، ومنحه أولوية في النشاط الاجتماعي والمجتمعي على مستوى الحضر والريف، حيث أن العمل التعاوني من سمات الانسان اليمني ومتأصل لديه منذ القدم.



ونوه بن ضبيع الى أنه سيتم دعوة كل الاتحادات والجمعيات مدراء مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل في الأمانة والمحافظات لإعداد مصفوفة تنفيذية لكل التوصيات التي خرج بها اللقاء، من أجل تطوير العمل التعاوني حتى يلمسها الوطن والمواطن على أرض الواقع.



(المؤتمرنت) ينشر فيما يلي نص التوصيات الصادرة عن اللقاء التشاوري الأول للعمل التعاوني في اليمن:



1_وضع الية تنسيقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- وزارة الإدارة المحلية – ومع الجهات ذات العلاقة الفنية بالجمعيات والاتحادات التعاونية وهى (وزارة الثروة السمكية-وزارة الصناعة والتجارة-وزارة الزراعة-الاشغال العامة والطرق-التعليم الفني) تحدد من خلال هذه الالية المهام والاختصاصات لكل جهة.



2_تعزيز الرقابة على أموال المساهمين-بما يعزز الشفافية والنزاهة-والرقابة والمساءلة-ويشرف عليها الجانب الرسمي.

3_تفعيل العمل التعاوني وغرسة في أوساط المجتمع-من خلال عقد ورشة عمل للمحافظين ومدراء المديريات في كافة انحاء الجمهورية، حتى يقوموا بدورهم في التوعية والترويج لأهمية التعاونيات والعمل التعاوني.



4_إعداد آلية بين وزارة الشئون الاجتماعية والجهات المالية هدفها حماية أموال المساهمين في الجمعيات من الاختراقات او الاحتيال عليها من قبل بعض الأشخاص، والتي يجب ان تشمل معايير لفتح الحسابات، ومعايير لتحديد سقف السحب من الحساب في اليوم الواحد-وتشمل أيضاً الآلية-اصدار تعميمات للجمعيات بعدم فتح حسابات لها في المصارف الصغيرة-والتنسيق مع البنوك في حال ملاحظة أي خطر او مشكلات مالية يتم عمل اخطار لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بذلك.



5_اصدار لائحة تنفيذية لقانون الجمعيات والاتحادات التعاونية-يحدد فيها جميع الإجراءات التنفيذية للقانون.



6_إصدار لوائح تنفيذية خاصة بالجهات الفنية الأخرى ذات الصلة بالجمعيات والاتحادات التعاونية و إعداد دليل ارشادي لجميع الجهات ذات العلاقة بالعمل التعاوني.

7_إعداد برنامج إعلامي وحشد تعبوي للتوعية بأهمية الجمعيات التعاونية ويتم ذلك من خلال التنسيق مع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة-خطباء المساجد الإذاعات المدرسية-وتضمين العمل التعاوني في المنهاج الدراسية في المدارس والجامعات.



8_اصدار قرار رسمي باعتماد يوم الثاني من محرم من كل عام هجري يوما وطنيا للعمل التعاوني- تنظم فعالياته وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والجهات الفنية ذات الصلة والاتحادات والجمعيات التعاونية.



9_إنشاء معهد تعاوني لتأهيل وبناء قدرات أعضاء الجمعيات والاتحادات التعاونية، واجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بدراسات جدوى انشاء وتأسيس الجمعيات والاتحادات التعاونية ومن ناحية أخرى لدراسة الجدوى للمشاريع التي تنفذها هذه الجمعيات والاتحادات التعاونية.



10_تحديد إجراءات رسمية بشان الزام الجمعيات والاتحادات التعاونية بإعداد خطط وموازنات سنوية ومشاركتها مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لكي يتم التقيد بهذه الخطط وإدارة اعمال الجمعيات والاتحادات بشكل منظم.

11_اجراء دراسة شاملة للجمعيات والاتحادات التعاونية لقياس قدراتها على الأداء والاستقرار ووضعها لخطط طوارئ بالإضافة الى تقييم الجمعيات التعاونية من حيث الملائمة والفعالية والكفاءة والاستدامة والاثر بهدف وضع خطط استراتيجية مزمنة للنهوض بالجمعيات التعاونية والعمل التعاوني بشكل عام.



12_اصدار مجلة دورية رسمية عن العمل التعاوني ينشر من خلالها كل الإنجازات وقصص النجاح التي حققتها الجمعيات والاتحادات التعاونية والمعوقات الماثلة امامها وغير ذلك من المقالات ذات الصلة بالعمل التعاوني.



13_تفعيل وتصحيح دور صندوق التشجيع الزراعي والسمكي وتوسيع موارده لتمكينه من دعم العمل التعاوني بشكل مجدي.

14_تأسيس مركز معلومات للعمل التعاوني في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يختص بالنظم الإحصائية وقواعد البيانات والمعلومات ونتائج الأبحاث والدراسات ذات الصلة بالعمل التعاوني.



15_إعداد دليل الإجراءات المعيارية الموحدة للعمل التعاوني في اليمن يحدد بالتفصيل أدوار ومهام الجهات الحكومية الرسمية ذات الصلة بالعمل التعاوني ويحدد اليات العمل التعاوني بين هذه الجهات والجمعيات والاتحادات التعاونية.

16_معالجة القضايا الخاصة بالجمعيات التعاونية المحالة الى الجهات القضائية وبالأخص القضايا التي تحال اليها من الوزارة لما يمكنها من الحفاظ على أموال وممتلكات الجمعيات واعضائها.



17_تفعيل دور الاتحادات التعاونية المشهرة بما يمكنها من القيام بواجبها تجاه الجمعيات أعضاء الاتحاد والعمل على اشهار بقية الاتحادات التي لم تشهر .



18_منح الجمعيات التعاونية الامتيازات التي وردت في قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية والمتمثلة في الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم الفني لها.



19_العمل على حماية وتشجيع منتجات التعاونيات وتنظيم أسواق لها من خلال توفير بيئة لأملاكها للتغليف والتعبئة والتسويق والتصدير وتخفيض فاتورة الاستيراد من نظيراتها من المنتجات الخارجية.



20_التهيئة لإعداد مؤتمر واسع للعمل التعاوني يتم فيه مناقشة الإنجازات من التوصيات وعرض الصعوبات ومناقشتها و استعراض نتائج التقييم السنوي للجمعيات التعاونية بناء على تقاريرها المالية والإدارية وتقارير الجهات الإشرافيه عليها فنيا وقانونيا والوقوف عليها وتكريم الناجحين ومعاقبة الفاسدين او الجامدين والعمل على حل مشاكلها.

