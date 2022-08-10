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المؤتمر نت - زار الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن قناة اليمن اليوم، واطلع على سير العمل فيها، واستمع لشرح من المدير العام التنفيذي محمد العميسي حول ما تم إنجازه

الأمين العام يزور قناة اليمن اليوم ويحث على الالتزام بالخطاب الوطني الجامع

المؤتمرنت -
الأمين العام يزور قناة اليمن اليوم ويحث على الالتزام بالخطاب الوطني الجامع
زار الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن قناة اليمن اليوم، واطلع على سير العمل فيها، واستمع لشرح من المدير العام التنفيذي محمد العميسي حول ما تم إنجازه في مسار تطوير القناة، وتجاوز العقبات والمشكلات، والارتقاء بما تقدمه شكلا ومضموناً.

والتقى الأمين العام مسؤولي وموظفي القناة في مختلف الإدارات والأقسام، بحضور القيادات الإعلامية للمؤتمر- ونقل لهم تحيات الشيخ صادق أمين أبوراس- رئيس المؤتمر الشعبي العام، كما عبر عن شكره لهم وتقديره لما يبذلونه من جهود في التعبير عن هموم الوطن وتطلعات المواطنين، وتجسيدهم للخطاب الإعلامي الوطني الجامع، الملتزم بمبادئ المؤتمر الشعبي العام وميثاقه الوطني.

وأشاد بالمستوى المتصاعد في أداء القناة موضوعيا وفنيا، وبالرسالة الرصينة الهادفة والملتزمة بالسياسة الإعلامية للمؤتمر في مختلف الظروف، سواء في الأخبار أو البرامج.

وحث على مواصلة الجهود في هذا المسار، بما يعزز الشراكة المتينة بين القوى الوطنية وفي مقدمها المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، ويزيد الجبهة الداخلية قوة ويحصنها من المؤامرات والدسائس التي تخدم العدوان وعملائه ومرتزقته.

واستمع الأمين العام لهموم كادر القناة وناقش معهم الحلول الممكنة لبعض المشكلات التي تم طرحها.








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