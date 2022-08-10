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أخبار
المؤتمر نت - الارصاد يحذر المواطنين من التواجد بممرات السيول

الارصاد يحذر المواطنين من التواجد بممرات السيول

المؤتمرنت -
الارصاد يحذر المواطنين من التواجد بممرات السيول
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار الرعدية، محذراً من تدفق السيول والتواجد في ممراتها خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد أحياناً على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً حتى لحج جنوباً وعلى السواحل الجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البَرَدِ أحياناً على الهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء والضالع.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متوسطة الشدة غزيرة أحياناً على مناطق متفرقة من صحاري المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف ومأرب.

وأفاد بأن الرياح ستكون شديدة تتراوح سرعتها ما بين 25 - 50 عقدة في أرخبيل سقطرى و15 ـ 25 عقدة، في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وأنذر المركز المواطنين من غزارة الأمطار والعواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في مجاري وممرات السيول.

ودعا إلى توخي الحيطة والحذر من انهيارات المباني و الانزلاقات الطينية والصخرية وتدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة سيما في الطرقات والمنعطفات الجبلية .

وحث المركز على اتخاذ الاحتياطات اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: المحويت : 74.2 ملم، ذمار : 17، الكدن : 12.6ـ الحديدة : 11.8، حجة : 6.4 ، السدة: 1.2 ملم.

وسُجلت في أمانة العاصمة كميات تراوحت بين 3.2 - 37.0 ملم ، كما هطلت أمطار رعدية في عدة مناطق كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد .








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