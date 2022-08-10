الأربعاء, 10-أغسطس-2022 الساعة: 08:01 م - آخر تحديث: 07:51 م (51: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانةً عظمى لشهداء الأمة كلها
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮.. ‬مبادئ‮ ‬وقيم‮ ‬لا‮ ‬مهادنة‮ ‬فيها‮ ‬ولا‮ ‬تراجع‮ ‬عنها‮ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
راسل‮ ‬القرشي
4 عقود على رياح أغسطس وقيم الحوار المسئول
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
قناة "اللاهوية"
د. عبدالخالق هادي طواف
لن ننجر الى مستنقع التفاهة
عبدالملك الفهيدي
هل تماهي قناة (الهوية) مع العدوان في الإساءة للمؤتمر وقياداته صدفة أم إتفاق ؟
حسين علي الخلقي
(الهوية) تقزم تضحيات الشهداء من اجل الزنم والانصار عليهم الاجابة على الاسئلة
علي البعداني
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
أخبار
المؤتمر نت - محافظ شبوة يحذر الفصائل الموالية للاحتلال من استهداف المدنيين

محافظ شبوة يحذر الفصائل الموالية للاحتلال من استهداف المدنيين

المؤتمرنت -
محافظ شبوة يحذر الفصائل الموالية للاحتلال من استهداف المدنيين
حذر محافظ شبوة، عوض العولقي، الفصائل الموالية للإحتلال السعودي الإماراتي، من استهداف المدنيين بمحافظة شبوة نتيجة صراعها المسلح على السلطة.

واعتبر المحافظ العولقي في بيان له سقوط عدد من أبناء محافظة شبوة خلال اليومين الماضيين نتيجة الاشتباكات بين فصائل الإحتلال، جرائم لا يمكن التغاضي عنها.. محملا الفصائل التابعة للإحتلال وتحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

وأشار إلى أن تحالف العدوان يدعم التصفيات في صفوف أدواته على حساب أبناء المحافظة الذين أصبحوا وقودا وضحايا للصراع والمعارك الدائرة في عتق.. لافتا إلى أن استهداف المدنيين جرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة المتورطين في ارتكابها.

وأكد محافظ شبوة، أن المليشيات القادمة إلى المحافظة ليس هدفها الحفاظ على شبوة والدفاع عن امنها واستقرارها، بل تسعى لإشعال الفتنة والسيطرة على المؤسسات والموانئ وحقول النفط بالمحافظة.

وقال" نؤكد لكل أبناء المحافظة، والأطراف المتحاربة بأن بيان أعيان شبوة الذي طالبوا فيه من قوات الأمن في شبوة القيام بمهامهم كاملة وخروج القوات العسكرية من عاصمة المحافظة".

كما أكد أن المهمة الأساسية التي ينبغي على أبناء شبوة واليمن عموما، التركيز عليها هي الدفاع عن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم قبول التدخل من أي قوى خارجية في شؤون اليمن.. داعيا الجميع لوقف الاقتتال لأن هذه المعارك لا تخدم سوى أعداء الوطن.

وحذر المحافظ العولقي، من خطوة إغلاق المخابز في عتق نتيجة صراعات فصائل الاحتلال لما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المواطنين.. محملا الاحتلال وفصائله المسلحة كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية على المدنيين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض مؤشرات الأسهم اليابانية
عربي ودولي: الصحة العالمية: القردة بريئة من جدري القرود
رياضة: فوز منتخب اليمن على السنغال 3- 1
أخبار: الأمين العام يزور قناة اليمن اليوم ويحث على الالتزام بالخطاب الوطني الجامع
قضايا وآراء: التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانةً عظمى لشهداء الأمة كلها
أخبار: انهيار وتضرر 45 منزلاً بصنعاء القديمة جراء الأمطار
أخبار: صنعاء تستغيث بالمنظمات لإنقاذها من سيول الأمطار
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
محافظات: صنعاء.. رفع مخلفات السيول في بني مطر
أخبار: 185 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 7 محافظات
فنون ومنوعات: أُم تحاكم “فيسبوك”.. ما السبب؟
علوم وتقنية: خطورة بذور عباد الشمس على الصحة
أخبار: صحتك في الصيف تؤثر على مناعتك بالخريف
عربي ودولي: قوات كييف تقصف دونيتسك بصواريخ "غراد"
رياضة: إشبيلية يعلن تعاقده مع إيسكو
أخبار: مسؤول: استشهاد وإصابة 8 آلاف طفل يمني جراء العدوان
عربي ودولي: شهيد فلسطيني برصاص العدو الصهيوني في الجليل
أخبار: صنعاء.. وقفة تندد بالعدوان الصهيوني على غزة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
أخبار: أمطار غزيرة.. والأرصاد يدعو لأخذ الحيطة والحذر
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء عبدالله ضبعان
أخبار: توقف حركة السير.. امطار ليلية غزيرة على صنعاء
أخبار: استشهاد وإصابة 3 أطفال بانفجار لغم في الحديدة
أخبار: قوى العدوان تواصل خرق الهدنة في 8 محافظات
أخبار: تسجيل 56 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022