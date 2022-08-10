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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الصفي محمد الكاهلي عضو اللجنة العامة، في وفاة والدته الفاضلة

رئيس المؤتمر يعزي الصفي الكاهلي بوفاة والدته

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي الصفي الكاهلي بوفاة والدته
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الصفي محمد الكاهلي عضو اللجنة العامة، في وفاة والدته الفاضلة.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للقيادي المؤتمري الصفي الكاهلي وإخوانه وباقي أفراد الأسرة وكافة آل الكاهلي في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أبنائها وأهلها وذويها الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.








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