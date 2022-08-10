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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 158 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية

قوى العدوان ترتكب 158 خرقاً للهدنة الإنسانية

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 158 خرقاً للهدنة الإنسانية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 158 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 31 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد 8 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان الشعبية في الروضة بمحافظة مأرب، وفي الشرفة بنجران وعلى منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وفي شمال وشمال غرب حيس بمحافظة الحديدة.

وأفاد المصدر بتسجيل 3 خروقات لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات في منطقة البقعاع بنجران وفي شرق مزرعة مستور وغرب مزرعة سراج بمنطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

ولفت إلى أنه تم رصد خرق بعملية تسلل لمجموعة من مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر رصد 94 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة، وجبهات الحدود.

وبين المصدر أن الخروقات شملت 21 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، صعدة، حجة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب، وقصف المرتزقة مواقع الجيش واللجان في غرب حرض وبني حسن بمحافظة حجة، واستهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في المدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في شرق وشمال شرق حيس وفي الكمب القديم وجبل تويلق بجيزان، إلى جانب قصف بعدد من قذائف الهاون باتجاه مواقع الجيش واللجان في مقبنة بمحافظة تعز.








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