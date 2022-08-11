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المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع هطول أمطار ويدعو إلى توخي الحيطة

الأرصاد يتوقع هطول أمطار ويدعو إلى توخي الحيطة

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع هطول أمطار ويدعو إلى توخي الحيطة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، على عدة محافظات، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر من العواصف الرعدية وتدفق السيول وتدني الرؤية الأفقية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، أنه من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية وخصوصاً على المرتفعات الغربية من تعز ولحج جنوباً حتى صعدة شمالاً تمتد غرباً إلى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها لمحافظتي حجة والحديدة .

ومن المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على السواحل الجنوبية وأجزاء من السواحل الشرقية والمناطق الداخلية لها .

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من المناطق الصحراوية لمحافظات حضرموت، سيئون، المهرة، مأرب، الجوف .

ولفت إلى أن الرياح ستكون شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح مابين 30-50 عقدة، فيما ستكون قوية في خليج عدن تتراوح مابين 17-30 عقدة.

ودعا المركز المواطنين، إلى توخي الحيطة والحذر من الأمطار والعواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان، محذراً من التواجد في مجاري وممرات السيول ومن الانزلاقات الطينية والصخرية ومن تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة سيما في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

وحث على عمل الاحتياطات اللازمة حفاظاً على الأرواح و الممتلكات أثناء وبعد هطول الأمطار .

وحذر المركز مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن من ارتفاع الموج واضطراب البحر .

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في السدة : 88.4 ملم، الكدن : 80.7 ، ذمار : 36 ، إب : 5 ، حجة : 4.4 ، المحويت 3.4 ملم.

كما هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.








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