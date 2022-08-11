المؤتمرنت -

رفع 3 آلاف طن مخلفات بصنعاء خلال أسبوعين

رفع مشروع النظافة في أمانة العاصمة أكثر من ثلاثة آلاف و500 طن مخلفات وأتربة من شوارع وأحياء مديريات الأمانة، خلال الأسبوعين الماضيين.



وأوضح مدير المشروع إبراهيم الصرابي، أن فِرق ومعدات مشروع النظافة وفروعه في المديريات رحّلت أكثر من ألف و400 زفة مخلفات متكدّسة في الشوارع والأحياء إلى مقلب النفايات.



وأشار إلى مشاركة فِرق ومعدات النظافة في الأعمال الطارئة لإزالة المخلفات وتنظيف وفتح مناهل وعبارات تصريف مياه الأمطار والسيول، وكذا فتح مجرى لمياه الأمطار والسيول في المناطق الطرفية والأراضي المفتوحة بأمانة العاصمة لما فيه الحد من أضرارها على الممتلكات العامة والخاصة.



وأكد على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ على النظافة والتوعية والمشاركة في رفع المخلفات وإخراجها في الأوقات المحددة، وعدم رميها في الشوارع والحارات.