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أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 205 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان للهدنة الإنسانية

المؤتمرنت -
حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان للهدنة الإنسانية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 205 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 35 خرقاً تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 3 خروقات باستحداث تحصينات في شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز.

وبين المصدر أن خروقات قوى العدوان والمرتزقة، شملت 3 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح، على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال غرب حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر رصد 138 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 26 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، صعدة، حجة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء والروضة والكسارة ورغوان بمحافظة مأرب، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن والمزرق بمحافظة حجة، وفي الملاحيظ ورازح بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً لمرتزقة العدوان، استهدف مواقع الجيش واللجان في شمال وشمال غرب حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز.

واستهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبل العمدة بنجران، وبعدد من قذائف الهاون مواقع الجيش واللجان في الصباية بوادي جارة في جيزان.








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