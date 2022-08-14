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أخبار
المؤتمر نت -

وفاة 41 مصرياً في حريق كنيسة إمبابة

المؤتمرنت -
وفاة 41 مصرياً في حريق كنيسة إمبابة
أعلن مصدر في وزارة الصحة المصرية اليوم الأحد وفاة 41 شخصاً في حادث كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة بالجيزة .

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بكنسية أبو سيفين بمنطقة إمبابة، حيث انتقل رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.

وذكرت أن الحريق أسفر عن وفاة عدد من الاشخاص وإصابة 51 آخرين.

وقال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية إنه تم نقل 51 مصابا من حريق كنيسة أبو سيفين، لافتا إلى أنه تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات.

وأكد أنه تم نقل جميع المصابين لمستشفى إمبابة العام، ومستشفى العجوزة.

وذكرت صحيفة الأهرام أن فريقاً من النيابة العامة انتقل إلى موقع الحريق لمعاينة آثاره، والاستماع لشهادة الشهود.

وأضافت أن رجال الحماية المدنية نجحوا في السيطرة على النيران وإخمادها، وجار حاليا القيام بعمليات تبريد موقع الحادث لمنع تجدد النيران.

وكشفت التحقيقات الأولية، وفقا للصحيفة أن حريقا هائلا اندلع في كنيسة أبو سيفين في إمبابة، أسفر عن إصابات ووفيات بشرية.

من جهته وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع حادث حريق كنيسة بمحافظة الجيزه.

وقال السيسي ، في بيان عبر حسابه في "فيسبوك" اليوم ، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه وجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين .

وتقدم السيسي بـ "خالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها".








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