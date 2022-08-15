الإثنين, 15-أغسطس-2022 الساعة: 03:50 م - آخر تحديث: 03:35 م (35: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانةً عظمى لشهداء الأمة كلها
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮.. ‬مبادئ‮ ‬وقيم‮ ‬لا‮ ‬مهادنة‮ ‬فيها‮ ‬ولا‮ ‬تراجع‮ ‬عنها‮ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
راسل‮ ‬القرشي
4 عقود على رياح أغسطس وقيم الحوار المسئول
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
قناة "اللاهوية"
د. عبدالخالق هادي طواف
لن ننجر الى مستنقع التفاهة
عبدالملك الفهيدي
هل تماهي قناة (الهوية) مع العدوان في الإساءة للمؤتمر وقياداته صدفة أم إتفاق ؟
حسين علي الخلقي
(الهوية) تقزم تضحيات الشهداء من اجل الزنم والانصار عليهم الاجابة على الاسئلة
علي البعداني
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر خلال الـ24 ساعة القادمة

سيول فى هذه المناطق.. الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة

المؤتمرنت -
سيول فى هذه المناطق.. الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد أحياناً على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً إلى لحج جنوباً وعلى الشريط الساحلي الغربي والمرتفعات المقابلة له.

ويُحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البَرَدِ أحيانا على الهضاب الداخلية في الجوف ومأرب والبيضاء وأبين وصولاً إلى مرتفعات شبوة وحضرموت.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متوسطة الشدة غزيرة أحيانا على مناطق متفرقة من صحاري المهرة، حضرموت وشبوة وأجزاء من محافظتي الجوف ومأرب، وكذا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

ووفقاً للمركز ستكون الرياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 25 - 60 عقدة في أرخبيل سقطرى و15 ـ 25 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وأنذر المركز المواطنين من غزارة الأمطار وتدفق السيول في الشعاب والوديان ومن العواصف الرعدية والتواجد في مجاري وممرات السيول، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر من انهيارات المباني والانزلاقات الطينية والصخرية، ومن تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة والضباب، سيما في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر المركز مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وأهاب بالجهات ذات الصلة كل بحسب موقعه واختصاصه اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: صنعاء ـ المطار: 59.3 ملم، صنعاء ـ السنينة: 40.6 ، ذمار : 26.0، إب ـ السدة: 17.5، الحديدة ـ الكدن : 10.5، إب ـ بعدان : 09.0، المحويت: 8.6 ، حجة: 5.5 ملم.

كما هطلت أمطار رعدية كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: ارتفاع ضحايا انفجار أرمينيا إلى 67
رياضة: ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز على ألميريا
محافظات: صنعاء.. تواصل رفع مخلفات السيول بهمدان
رياضة: توتنهام ينتزع تعادلاً قاتلاً من تشيلسي
علوم وتقنية: الغذاء الصحي يخفف أعراض الاكتئاب
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاع
فنون ومنوعات: احتجاز مغني وإجباره على الاعتذار لسوء صوته
عربي ودولي: وفد من الكونغرس الأمريكي يصل إلى تايوان
أخبار: وفاة 41 مصرياً في حريق كنيسة إمبابة
أخبار: بن حبتور يصدر توجيهات هامة لكل الوزارات والمؤسسات الحكومية ( تفاصيل)
أخبار: تحذيرات هامة .. قياس كمية الامطار في 6 محافظات
فنون ومنوعات: وفاة والدة الفنان محمود حميدة
رياضة: برشلونة يستهل الموسم بتعادل مع رايو فايكانو
رياضة: ميلان يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز عريض
رياضة: برينتفورد يعمق جراح يونايتد برباعية
عربي ودولي: منظمة الصحة: وباء كورونا لم ينته بعد
أخبار: حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان للهدنة
أخبار: الراعي يؤكد على ضرورة رفع الحظر عن المطارات اليمنية
رياضة: سيتي يكتسح بورنموث وأرسنال يواصل التألق
أخبار: الثروة السمكية تحظر بيع وتداول الجمبري
عربي ودولي: مقتل 11 جراء إطلاق نار في الجبل الأسود
مجتمع مدني: مشروبات تحمي عظامك من الشيخوخة
أخبار: الشريف يعزي بوفاة الشيخ أحمد العساج
رياضة: أستون فيلا يضرب إيفرتون بثنائية
علوم وتقنية: القمر والمشترى يجتمعان معًا فى السماء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022