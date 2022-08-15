المؤتمرنت -

سيول فى هذه المناطق.. الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد أحياناً على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً إلى لحج جنوباً وعلى الشريط الساحلي الغربي والمرتفعات المقابلة له.



ويُحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البَرَدِ أحيانا على الهضاب الداخلية في الجوف ومأرب والبيضاء وأبين وصولاً إلى مرتفعات شبوة وحضرموت.



ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متوسطة الشدة غزيرة أحيانا على مناطق متفرقة من صحاري المهرة، حضرموت وشبوة وأجزاء من محافظتي الجوف ومأرب، وكذا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.



ووفقاً للمركز ستكون الرياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 25 - 60 عقدة في أرخبيل سقطرى و15 ـ 25 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.



وأنذر المركز المواطنين من غزارة الأمطار وتدفق السيول في الشعاب والوديان ومن العواصف الرعدية والتواجد في مجاري وممرات السيول، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر من انهيارات المباني والانزلاقات الطينية والصخرية، ومن تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة والضباب، سيما في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار.



وحذر المركز مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج واضطراب البحر.



وأهاب بالجهات ذات الصلة كل بحسب موقعه واختصاصه اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: صنعاء ـ المطار: 59.3 ملم، صنعاء ـ السنينة: 40.6 ، ذمار : 26.0، إب ـ السدة: 17.5، الحديدة ـ الكدن : 10.5، إب ـ بعدان : 09.0، المحويت: 8.6 ، حجة: 5.5 ملم.



كما هطلت أمطار رعدية كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد.