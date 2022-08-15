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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد الركن المناضل

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل محمد عبدالمغني

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل محمد عبدالمغني
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد الركن المناضل /محمد علي محمد ناجي عبدالمغني، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشهودة، وحضوره المجتمعي والسياسي، واسهاماته التنموية في مجال الأمن والعمل الخيري و التنموي .

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد المهندس /خالد علي محمد عبدالمغني واخوانه، والى نجل الفقيد المهندس/علي محمد علي عبدالمغني واخيه، وكافة آل عبدالمغني بمديرية السدة محافظة اب، عبّر الشيخ صادق امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل..

مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه واصدقائه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون"








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