المؤتمرنت -

161 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 161 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في خرقين بتحليق الطيران الحربي المعادي في أجواء محافظتي الضالع، وإب و40 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.



وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل خرق بعملية تسلل لأفراد من مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال حيس بمحافظة الحديدة.



وأكد المصدر رصد 97 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.



وبين المصدر أنه تم تسجيل 21 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، صعدة، تعز، حجة، الحديدة وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب، وشن المرتزقة قصفاً مدفعياً على مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن بمحافظة حجة، وفي الملاحيظ والمدافن ومنبه بمحافظة صعدة.



ولفت المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في شرق وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة، وفي الكمب القديم وفي العمود بوادي جارة وجبل تويلق بجيزان.