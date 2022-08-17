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المؤتمر نت - توقعات بهطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية

توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدة مناطق في البلاد، خلال الـ 24 ساعة القادمة، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية لمحافظات تعز- لحج - إب - الضالع - البيضاء - ريمة - ذمار - المحويت - حجة - صعدة -عمران وصنعاء .

ويُحتمل أن تشمل الأمطار أجزاء من هضاب وصحارى محافظات حضرموت - شبوة - المهرة - الجوف ومأرب ، والسواحل الجنوبية لمحافظات لحج - عدن- أبين - شبوة وحضرموت وكذلك السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى رياح شديدة السرعة تتراوح ما بين 20 - 45 عقدة في أرخبيل سقطرى و 15 ـ 30 عقدة على خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن العواصف الرعدية والتواجد في مجاري وممرات السيول، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر من الانزلاقات الطينية والصخرية في الطرقات ومن تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار أو الضباب.

كما حذر مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج واضطراب البحر .

وأهاب المركز بالجهات ذات الصلة كل بحسب موقعه واختصاصه اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأفاد بأن كمية الأمطار في محطة إب خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 5.5 ملم، كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد .








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