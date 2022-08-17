المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يواسي آل الحنحنة

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة الدكتور/ فـتح صالح محمد الحنحنة ، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع في مجال الصحة والتنمية المجتمعية.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الاخوين الاستاذ/ نافع مسعـد محمـد الحنحنة - عضـو اللجنة الدائمة الرئيسية، وصالح محمد محمد الحنحنة، واخوانهـم وكافـة آل الحنحنة بمديرية الـنادرة، محافظة إب، عبّر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون"

