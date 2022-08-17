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المؤتمر نت - بلغت خروقات وانتهاكات قوى العدوان للهدنة الإنسانية والعسكرية منذ بدء سريانها في مختلف الجبهات 26 ألفاً و637 خرقاً

26637 خرقاً لقوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية

المؤتمرنت -
26637 خرقاً لقوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 172 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 5 غارات للطيران الاستطلاعي على ميسرة البرح بمحافظة تعز، والطلعة الحمراء في صرواح بمحافظة مأرب وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وذكر المصدر أن الخروقات شملت 39 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.

وأشار إلى أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 7 خروقات باستحداث تحصينات قتالية في تبة الذروة بالضباب في تعز، وتبة سيان في الطينة بحجة، والجبلية بمديرية التحيتا بالحديدة والشبكة بنجران.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان نفذوا محاولة تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية شمال غرب حيس بالحديدة.

ولفت المصدر إلى تسجيل 90 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.

وأفاد المصدر بأنه تم رصد 31 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي والروضة وصرواح وملعاء بمحافظة مأرب، وحرض وبني حسن وحيران والطينة بمحافظة حجة، كما استهدف القصف المدفعي مواقع الجيش واللجان في الملاحيظ والمدافن والبقع وشداء بمحافظة صعدة، وشمال غرب وشمال شرق وشرق حيس بالحديدة وفي مقبنة.

ولفت المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً لمرتزقة العدوان استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في الكمب القديم والعمود بوادي جارة وجبل تويلق بجيزان والصوح والبقاع بنجران.

يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 26 ألفاً و637 خرقاً.








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