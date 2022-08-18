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المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة

الأرصاد يتوقع هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة خلال الـ 24 ساعة القادمة على عدة محافظات.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، الضالع، إب، البيضاء، تعز، لحج.

كما يتوقع أن تشمل الأمطار المناطق الشمالية لمحافظة أبين والمناطق الغربية لمحافظة شبوة وتكون أكثر غزارة على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية وسهل تهامة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات مأرب، الجوف، حضرموت والمهرة، وقد تشمل السواحل الغربية وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحسب المركز ستكون الرياح الموسمية شديدة تتراوح سرعتها ما بين 25 - 45 عقدة في أرخبيل سقطرى ومن 12 - 24 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية وتعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة للأمطار والسحب الكثيفة أو الضباب.

كما حذر من انـهيارات المنازل والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية على الطرقات الجبلية، و اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب.

وأهاب المركز بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه، اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، جاءت على النحو الآتي صنعاء : 22.0 ملم، المحويت : 19.0، إب : 10.5، صنعاء-حدة : 10.5،عمران : 06.0، حجة : 5.8، ذمار : 04.0

كما هطلت أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل الغربية، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.








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