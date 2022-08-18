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المؤتمر نت - قالت شركة النفط اليمنية إن تحالف العدوان وفي خرق جديد للهدنة المؤقتة احتجز سفينة مازوت رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة

تحالف العدوان يحتجز سفينة المازوت "جولدن إيجلي"

المؤتمرنت -
تحالف العدوان يحتجز سفينة المازوت "جولدن إيجلي"
قالت شركة النفط اليمنية إن تحالف العدوان وفي خرق جديد للهدنة المؤقتة احتجز سفينة مازوت رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة المازوت "جولدن إيجلي" التابعة لقطاع الكهرباء رغم تفتيشها وحصولها على تصريح أممي بالدخول إلى ميناء الحديدة.

واعتبر الاحتجاز يضاف إلى قائمة الممارسات التعسفية والخروقات التي ارتكبها تحالف العدوان وما يزال، في ظل صمت الأمم المتحدة التي لم يلتزم مبعوثها منذ بدء الهدنة بإزالة العراقيل والإيفاء بإدخال السفن المتفق عليها.








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