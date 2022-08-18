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المؤتمر نت - منظمة: وفاة 77 يمني وتضرر الآلاف بسبب الفيضانات

منظمة: وفاة 77 يمني وتضرر الآلاف بسبب الفيضانات

المؤتمرنت -
منظمة: وفاة 77 يمني وتضرر الآلاف بسبب الفيضانات
أفادت منظمة الصحة العالمية بوفاة 77 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، في محافظات البيضاء وعمران وذمار وحجة ومأرب وصنعاء، بسبب الفيضانات الهائلة التي تجتاح عدة محافظات في اليمن، منذ منتصف تموز/يوليو، على إثر أمطار موسمية غزيرة.

ونقلا عن السلطات المحلية، أشارت المنظمة إلى تأثر ما يزيد على 35 ألف أسرة في 85 مديرية على امتداد 16 محافظة. علاوة على ذلك، لحقت أضرار بالغة بمواقع النزوح والبنية الأساسية- بما في ذلك إمدادات المياه والخدمات العامة والممتلكات.

وأوضحت المنظمة في بيان أنها استجابت سريعا لاحتياجات المجتمعات المحلية المتضررة من الفيضانات في اليمن، حيث قدمت احتياجات صحية ومستلزمات مختبرات ودعمت فرق الطوارئ المتخصصة والبعثات الميدانية المشتركة جنبا إلى جنب مع السلطات الصحية الوطنية وغير ذلك من الشركاء في مجال العمل الإنساني.

وتمثل دعم الصحة العالمية في أربعة فرق طوارئ متخصصة وست سيارات إسعاف ميداني، كما أنشأت 34 نقطة للكشف المبكر عن الأوبئة في محافظة مأرب حيث دمرت آلاف من ملاجئ الأسر النازحة، مما يجعلها واحدة من أكثر المحافظات تضررا. كما أرسلت المزيد من الإمدادات الصحية الأساسية المخصصة للطوارئ إلى فرق الاستجابة السريعة وفرق الطوارئ الطبية في محافظات حجة والمحويت وريمة.

وإلى جانب ما تقدمه المنظمة الاممية شهريا من إمدادات وقود تبلغ أكثر من 144 ألف لتر إلى 11 مستشفى، أعدت المنظمة، بالاشتراك مع المجموعة الصحية دون الوطنية، خطة شاملة للتأهب ومجابهة هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات في محافظة الحديدة، كما زودت المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بمعدات ودربت 25 فني مختبرات على التشخيص المجهري للملاريا.

وقال الدكتور أدهم رشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن: "إن خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه والنواقل مثل الملاريا والكوليرا وغيرها من الأمراض السارية، آخذ في الظهور. ونظرا لتوقع استمرار الأمطار الغزيرة إلى نهاية شهر آب/أغسطس، فإننا وسعنا نطاق استجابتنا للوصول للأشخاص المتضررين ولتوقي أي تفش محتمل لتلك الأمراض".

ويجري حاليا - حسب ممثل المنظمة - تجهيز مجموعات إضافية لعلاج الكوليرا، وسوائل وريدية، واختبارات تشخيصية سريعة للكوليرا، ووحدات مكملة لمجموعة الأدوات الصحية المخصصة للطوارئ المشتركة بين الوكالات. مؤكدا مواصلة المنظمة تقديم المساعدة وفقا لما يقتضيه الأمر.








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