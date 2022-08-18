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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 202 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

خروقات قوى العدوان بلغت 202 خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
خروقات قوى العدوان بلغت 202 خلال 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 202 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 44 خرقاً تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان ارتكبوا خرقين باستحداث تحصينات في غرب الخزان بمنطقة الجبلية بمديرية التحيتا وفي شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وبين المصدر أن خروقات قوى العدوان والمرتزقة، شملت 3 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح، على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر رصد 122 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 31 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، صعدة، تعز، حجة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب.

كما أوضح المصدر أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن بمحافظة حجة، وفي الملاحيظ والمدافن والبقع ومنازل المواطنين في شدا والمدحلة وباقم بمحافظة صعدة، نتج عن ذلك إصابة المواطن سلطان محمد أحمد الخميسي والمواطن علي أحمد حسين شريف في الكبسة بشدا والمواطن فايز محمد مسفر صالح في منبه.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً لمرتزقة العدوان، استهدف مواقع الجيش واللجان شمال غرب وشمال شرق وشرق حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز وفي جبل تويلق والعمود بوادي جارة في جيزان.








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