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أخبار
المؤتمر نت - حذرت مصلحة الدفاع المدني المواطنين من سيول كبيرة قادمة نحو العاصمة صنعاء من وادي الاجبار بمديرية سنحان

تحذيرات من سيول جارفة قادمة إلى العاصمة صنعاء

المؤتمرنت -
تحذيرات من سيول جارفة قادمة إلى العاصمة صنعاء
حذرت مصلحة الدفاع المدني المواطنين من سيول كبيرة قادمة نحو العاصمة صنعاء من وادي الاجبار بمديرية سنحان.

ودعت المصلحة في بيان، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وعدم دخول المركبات الى السائلة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول.

وأعلنت شرطة المرور إغلاقاً كلياً للحركة المرورية في شارع كلية الشرطة بأمانة العاصمة، جراء الأمطار الغزيرة والسيول.

وطالبت في رسائل نصيه بأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات المرورية واتخاذ المسارات البديلة.

ودوت صافرات الإنذار في سائلة صنعاء القديمة ونداءات تحذيرية عبر مكبرات الصوت على إمتداد السائلة للخروج منها.








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