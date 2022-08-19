المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر من أمطار وسيول قوية في عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الغزارة، على معظم المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناَ على سلسلة المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، ريمة، البيضاء، إب، تعز، لحج والضالع.



وقد تمتد الأمطار إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة وأبين وتكون أكثر غزارة على المرتفعات الغربية وصولاَ إلى السواحل الغربية لمحافظات حجة، الحديدة وتعز وعلى المرتفعات والسهول الداخلية المحاذية لها.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من صحارى محافظات مأرب، الجوف، حضرموت والمهرة.



وحسب المركز ستكون الرياح الموسمية شديدة تتراوح سرعتها ما بين 25 - 50 عقدة في أرخبيل سقطرى ومن 10 - 20 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية وتعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأنذر المركز المواطنين في من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة الكثيفة والضباب.



وحذر كذلك من انهيارات المنازل والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية على الطرقات الجبلية، ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج، في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب .



وأهاب المركز بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه، اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.



وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، صنعاء-النفط : 40 ملم، صنعاء - الحفاء : 40 ملم، ذمار : 36، صنعاء - المطار : 7.2، تعز : 6.9، صنعاء-حدة : 4.6،المحويت : 3.9، حجة 2.6 ملم.



كما هطلت أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل الغربية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.