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المؤتمر نت - بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، صرف النصف الأول من معاش شهر أكتوبر ٢٠١٨م للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة والمحافظات

بدء صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين

المؤتمرنت -
بدء صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، الخميس، صرف النصف الأول من معاش شهر أكتوبر ٢٠١٨م للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأكد رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، أنه تم استكمال الإجراءات المالية وضخ المبالغ النقدية للبريد للبدء بعملية الصرف اعتبارا من الخميس، داعياً المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة.

وثمن كل الجهود التي شاركت وساهمت في تجاوز كل الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن تفاقم وزيادة مشكلة نقص السيولة النقدية التي تعاني منها البلاد بسبب نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن فضلاً عن السياسات العدوانية الممنهجة على الاقتصاد الوطني التي أدت إلى أزمات كارثية في كافة القطاعات الخدمية والإنسانية والمصرفية وأخرت دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.

وأشار الحيفي إلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين والتخفيف من معاناتهم بسبب الحصار المفروض من قبل دول العدوان، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها.








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