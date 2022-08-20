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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة، محذراً من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول

الأرصاد يحذر من المغامرة في مجاري السيول والأودية

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر من المغامرة في مجاري السيول والأودية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة، محذراً من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول.

وقال المركز في نشرته اليوم، إنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، ريمة، البيضاء، إب، تعز، لحج والضالع.

وأشار إلى احتمال امتداد الأمطار إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة وأبين، وستكون أكثر غزارة على المرتفعات الغربية وصولاً إلى الساحل الغربي لمحافظات حجة، الحديدة وتعز، وعلى المرتفعات والسهول الداخلية المحاذية لها.

ومن المحتمل أيضاً هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من صحاري محافظات الجوف، مأرب، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز ستكون الرياح الموسمية شديدة تتراوح سرعتها ما بين 25 - 45 عقدة في أرخبيل سقطرى ومن 10 - 28 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة لهطول الأمطار أو تشكل الضباب.

ودعا إلى الاحتماء من العواصف الرعدية، منبهاً من انـهيارات المنازل والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية على الطرقات الجبلية.

كما حذر المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن بأنواعها في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأهاب بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه، اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : صنعاء - حدة : 19.4 ملم، حجة : 6.0، الجوف : 3.0، الحديدة الكدن : 2.1، صعدة : 1.6، عمران : 1.5، صرفيت : 0.1

كما هطلت أمطار رعدية متفرقة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل الغربية، وكانت خارج نطاق محطات الرصد .








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