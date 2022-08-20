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أخبار
المؤتمر نت - بن حبتور يشيد بتقارير حقوقية محلية بشأن انتهاكات العدوان

بن حبتور يشيد بتقارير حقوقية محلية بشأن انتهاكات العدوان

المؤتمرنت -
بن حبتور يشيد بتقارير حقوقية محلية بشأن انتهاكات العدوان
أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بدور وزارة حقوق الانسان في إعداد التقارير الدورية بشأن الانتهاكات الجسيمة لتحالف العدوان والحصار للحقوق الأساسية للإنسان اليمني.

وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، إلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة حقوق الانسان والجهات ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان في اليمن بمختلف جوانبها .. مؤكداً دعم الحكومة للوزارة ومختلف أنشطتها القيمة.

واستمع رئيس الوزراء من الديلمي، إلى شرح موجز عن خطة الوزارة للعام 1444هـ، وأهم ما تتضمنه من أنشطة على المستوى الوطني، وفي المقدمة الاستمرار في رصد تداعيات انتهاكات وجرائم تحالف العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن.

ولفت الديلمي إلى نشاط الوزارة ومستوى أدائها العام خلال الفترة الماضية خاصة إعداد التقارير الدورية والسنوية عن انتهاكات العدوان للحقوق الأساسية لأبناء اليمن وفي المقدمة حقه في الحياة والعيش بكرامة .. مشيراً إلى جهود الوزارة بمختلف كوادرها في تطوير آليات عملها بما يواكب المعايير الدولية ذات الصلة بنشاطها الإنساني.

وتطرق إلى التحديات الآنية التي تواجهها الوزارة وما يتطلبه التغلب عليها من دعم وتعاون مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة .. مثمناً دعم رئيس الوزراء لوزارة حقوق الإنسان ورعايته لمختلف أنشطتها وتفاعله الدائم مع كافة قضاياها ومشاريعها التطويرية.








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