السبت, 20-أغسطس-2022 الساعة: 10:14 م - آخر تحديث: 09:50 م (50: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانةً عظمى لشهداء الأمة كلها
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
4 عقود على رياح أغسطس وقيم الحوار المسئول
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
قناة "اللاهوية"
د. عبدالخالق هادي طواف
لن ننجر الى مستنقع التفاهة
عبدالملك الفهيدي
هل تماهي قناة (الهوية) مع العدوان في الإساءة للمؤتمر وقياداته صدفة أم إتفاق ؟
حسين علي الخلقي
(الهوية) تقزم تضحيات الشهداء من اجل الزنم والانصار عليهم الاجابة على الاسئلة
علي البعداني
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 200 انتهاك للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

رصد 200 انتهاك للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
رصد 200 انتهاك للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 200 انتهاك للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان، تمثلت في 62 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، صنعاء، عمران، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت 7 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على مزارع المواطنين في الحجلي ومواقع الجيش واللجان الشعبية في رتب جبريل بمديرية مريس في محافظة الضالع وعلى منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في شمال غرب وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 3 خروقات، باستحداث تحصينات في جنوب الهناجر وشرق مزرعة سراج وفي تبة الشريف بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر رصد 109 خروقات بإطلاق نار بشكل مكثف باتجاه منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 19 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي ورغوان والكسارة والطلعة الحمراء وملعاء بمحافظة مأرب.

ولفت المصدر إلى أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في بني حسن وحرض والمزرق بمحافظة حجة، وفي الملاحيظ والمدافن والبقع وشدا بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في شمال شرق وشمال غرب حيس وفي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز وكذا في تبة كاملة وفي العمود بوادي جارة في جيزان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: عُمان ترفض فتح أجوائها أمام طيران الاحتلال
علوم وتقنية: احذروا هذه الأمور أثناء العواصف الرعدية
محافظات: فتح طريق رابط بين البيضاء وأبين
رياضة: توتنهام يهزم وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
اقتصاد: مساعي روسية للتخلص من الدولار واليورو
رياضة: رد فعل مسنة عند زيارة “محمد صلاح” منزلها
فنون ومنوعات: نجاة طائرة ركاب من كارثة بعد نوم الطيارين
فنون ومنوعات: امرأة تربي عددا من الثعالب في منزلها
علوم وتقنية: “تويتر” يختبر وضع عداد قراءات للتغريدات
عربي ودولي: منظمة تنتقد قمع النظام السعودي المتزايد
عربي ودولي: موسكو: العقوبات لن تغير سياستنا
أخبار: قوى العدوان تنتهك مجدداً الهدنة في 8 محافظات
أخبار: انهيار صخري يغلق الطريق بين بدبدة وصنعاء
مجتمع مدني: الوضعية الأمثل لتناول الأدوية... ما هي؟
أخبار: مليوني برميل.. مسلسل نهب الثروات النفطية مستمر
رياضة: أوراوا وباثوم إلى ربع نهائي أبطال آسيا
أخبار: نوري: الأربعاء عدد خاص لـ"الميثاق" يتناول مسيرة 4 عقود للمؤتمر
فنون ومنوعات: شيرين عبدالوهاب توجه نصيحة عن الزواج
عربي ودولي: روسيا تتهم أمريكا بتطوير فيروس كورونا
محافظات: عباد يتفقد أضرار السيول في صنعاء
اقتصاد: روسيا تعلن وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل علي المغلس
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الروائي وليد دماج
أخبار: وصول ومغادرة 561 مسافراً عبر مطار صنعاء
ثقافة: الموت يغيب الفنان السوري بسام لطفي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022