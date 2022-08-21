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المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع هطول أمطار ويحذر من العواصف

الأرصاد يتوقع هطول أمطار ويحذر من العواصف الرعدية

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع هطول أمطار ويحذر من العواصف الرعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار الرعدية على المحافظات الجبلية والمناطق الساحلية الغربية والصحارى والهضاب الداخلية، محذراً من العواصف الرعدية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأشار المركز في نشرته الجوية تلقت إلى أنه من المتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية والمناطق الساحلية الغربية والمرتفعات المقابلة لسهل تهامة، وخاصة محافظات صعدة، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، شمال وغرب تعز، أبين والبيضاء.

وذكر أن هناك احتمالاً لهطول أمطار متفاوتة الشدة على الصحارى والهضاب الداخلية في الجوف ومأرب وصولاً إلى شبوة وحضرموت والمهرة.

ومن المحتمل أن تكون الرياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 30 - 60 عقدة في أرخبيل سقطرى و15 ـ 35 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من غزارة الأمطار والعواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في مجاري وممرات السيول.

ودعا إلى توخي الحيطة والحذر من انهيارات المباني والانزلاقات الطينية و الصخرية ومن تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة سيما في الطرقات والمنعطفات الجبلية، وعمل الاحتياطات اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر المركز مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج واضطراب البحر .

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : ذمار : 110 ملم، صنعاء ـ حدة : 43 ، حجة : 16.8، الجوف : 16.5 ، السدة : 13.5، إب : 9.8، المحويت : 7.2 ، سيئون : 6.3، تعز : 2.7، عمران : 0.2، الحديدة 0.1 ملم، كما هطلت أمطار رعدية كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد.








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