المؤتمرنت -

حجة: وفاة 7 مواطنين وإصابة 8 جراء الصواعق الرعدية

توفي سبعة مواطنين وأصيب 8 آخرون جراء الصواعق الرعدية في محافظة حجة.



وأوضح رئيس لجنة الطوارئ بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن الملحاني أن الصواعق الرعدية، مساء السبت، أدت إلى وفاة 5 مواطنين وإصابة خمسة آخرين في مديرية قفل شمر.



وأشار إلى أن مواطناً لقي حتفه وأصيب اثنان آخران جراء الصواعق في مديرية مبين، فيما توفي مواطن في مديرية كعيدنة وأصيب آخر في مديرية الشاهل.



ودعا الدكتور الملحاني المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات المتعلقة بالاحتماء من الصواعق الرعدية وإطفاء الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة حفاظا على حياتهم.