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المؤتمر نت - انطلقت قبل قليل حملة تغريدات "العدوان ينهب النفط والمرتبات" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

انطلاق حملة تغريدات العدوان ينهب النفط والمرتبات

المؤتمرنت -
انطلاق حملة تغريدات العدوان ينهب النفط والمرتبات
انطلقت قبل قليل حملة تغريدات "العدوان ينهب النفط والمرتبات" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتسلط الحملة الضوء بالمعلومات والأرقام على عائدات النفط والغاز اليمني الذي تنهبه قوى العدوان منذ بداية العدوان، وتغطية تلك العائدات لمرتبات موظفي الدولة التي توقفت منذ نقل صلاحيات ووظائف البنك المركزي إلى عدن من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي.

ودعا المنظمون الجميع إلى المشاركة الواسعة في حملة التغريدات التي ستستمر لأيام على الهاشتاقين:

#العدوان_ينهب_النفط_والمرتبات

#USAggressionLootsYemenOil

رابط بنك التغريدات: bit.ly/yeoilloot








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