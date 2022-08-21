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المؤتمر نت - كشف أخصائي طب وجراحة الأسنان الدكتور غينادي شارغوردسكوي، أسباب التهاب اللثة وكيف يمكن الوقاية منه

أسباب التهاب اللثة وطرق الوقاية منه

المؤتمرنت -
أسباب التهاب اللثة وطرق الوقاية منه
كشف أخصائي طب وجراحة الأسنان الدكتور غينادي شارغوردسكوي، أسباب التهاب اللثة وكيف يمكن الوقاية منه، وهل تنفع النصائح المنشورة في الانترنت؟

وأشار الأخصائي في برنامج تلفزيوني، إلى أن السبب الأول لالتهاب اللثة هو سوء النظافة وتنظيف الأسنان بصورة خاصة. ولكن هناك أسبابا أخرى، أكثر خطورة لأمراض تجويف الفم: تنكس دواعم السن، التهاب اللثة، سوء إطباق الأسنان، والترسبات الجيرية. لذلك يجب مراجعة طبيب الأسنان على الأقل 1-2 مرة في السنة لتنظيف الأسنان وفحصها.

وأضاف، من علامات أمراض اللثة، رائحة كريهة من الفم، نزف الدم عند تنظيف الأسنان وعدم ثباتها.

ولفت الأخصائي إلى أن التهاب اللثة من المشكلات المنتشرة، حتى أنه في شبكة الانترنت نصائح كثيرة لكيفية التحكم بالنزيف والأعراض الأخرى. ولكن ليست جميعها مفيدة وآمنة، وفقاً لروسيا اليوم.

وتابع، من أجل مكافحة التهابات اللثة، يجب الاعتناء بنظافة الأسنان وتجويف الفم.

وقال، "نتحدث عن تجويف الفم ككل- الأسنان واللسان والغشاء المخاطي بما فيه المحيط بالأسنان".

وأوضح أن من بين الطرق المستخدمة والفعالة في تنظيف تجويف الفم هو استخدام "جهاز ري الفم"، الذي بفضله وتحت ضغط تيار الماء يمكن إزالة بقايا الطعام والبكتيريا المرضية من جميع أنحاء تجويف الفم بما فيها المناطق التي يتعذر الوصول إليها. ويؤكد على أن استخدام تيار الماء يجب أن يكون نادرا. ويجب ملء الجهاز مناصفة بماء مغلي ومحلول مطهر له طعم لطيف، ويوجه تيار الماء نحو خط اللثة وبين الفواصل بين الأسنان.

وأضاف شارغوردسكوي، يجب أيضا إيلاء الاهتمام باختيار فرشاة الأسنان، حيث يجب قبل شرائها استشارة الطبيب الذي يحدد نوعها ودرجة قساوتها.








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