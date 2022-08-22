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المؤتمر نت - يستهل المنتخب الوطني للناشئين مشواره في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في مدينة وهران الجزائرية، بلقاء نظيره العماني مساء غدٍ الثلاثاء

ناشئو اليمن يستهل مشواره بكأس العرب بمواجهة عُمان غداً

المؤتمرنت -
ناشئو اليمن يستهل مشواره بكأس العرب بمواجهة عُمان غداً
يستهل المنتخب الوطني للناشئين مشواره في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في مدينة وهران الجزائرية، بلقاء نظيره العماني مساء غدٍ الثلاثاء.

ويخوض المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد البعداني، منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات عمان، تونس وليبيا.

وتوجهت بعثة الأحمر الصغير صباح اليوم، إلى الجزائر، عقب إقامة معسكر داخلي في محافظة تعز، قبل أن يخوض معسكرا قصيرا في العاصمة المصرية القاهرة، أجرى خلاله لقاءين وديين حيث تغلب على زد بهدفين لهدف، وخسر أمام بيراميدز بهدف نظيف من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني الحائز على بطولة غرب آسيا الثامنة، لقاءه الثاني الجمعة المقبلة أمام نظيره التونسي، في حين يختتم مشوار الدور التمهيدي بمواجهة المنتخب الليبي الاثنين 29 أغسطس الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة صنعاء.








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