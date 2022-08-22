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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 132 انتهاكاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

132 انتهاكاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
132 انتهاكاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 132 انتهاكاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 29 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، الضالع، صعدة، الحديدة وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أنه تم رصد خرق بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة، على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في الروضة بمحافظة مأرب.

وذكر المصدر أن خروقات العدوان شملت خرقين بعملية تسلل لمجموعة من مرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في الشبكة بنجران، وفي شمال حيس بمحافظة الحديدة.

ولفت المصدر إلى رصد خرق بقصف صاروخي على مواقع الجيش واللجان الشعبية على شرق حيس بمحافظة الحديدة، وخمسة خروقات باستحداث تحصينات في جبهة حمير وفي تبة البلس بمنطقة الضباب في محافظة تعز وفي منطقة حدبة سفيان في الصوح بنجران وفي تبة العلم وجوار مزرعة مستور بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر تسجيل 81 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

وأفاد المصدر برصد 13 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، صعدة، حجة، الحديدة وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي بمحافظة مأرب، وقصف المرتزقة بالمدفعية مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن وحيران بمحافظة حجة وفي شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز.

وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً لمرتزقة العدوان استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية البروكية وفي المطعن بجيزان وباتجاه ميمنة البقاع في نجران.

يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 27 ألفاً و559 خرقاً.








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