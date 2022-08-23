المؤتمرنت -

ابتداءً من اليوم.. تسعيرة جديدة لـ"الغاز" في صنعاء

اعلنت شركة الغاز اليمنية خفض أسعار الغاز المستورد عبر ميناء الحديدة ابتداءً من اليوم الثلاثاء.



وأوضحت الشركة في بيان، أنها ستبدأ اليوم الثلاثاء توزيع كميات من الغاز المستورد من الباخرة ليدي ساره الواصلة إلى ميناء الحديدة بتاريخ 27/7/2022م.



وأكدت الشركة أن السعر الجديد للغاز المستورد، سعر البيع الرسمي (اللتر الواحد بقيمة 380.9 ريـال بواقع 7.618 ريال للـ20 لتر) أي بتخفيض 1375 ريال للدبة الواحدة عن قيمتها السابقة البالغ 8.993.



وكانت الشركة قد استكملت اخر كمياتها من الغاز المستورد من الباخرة كلوديا غاز الأحد الماضي.