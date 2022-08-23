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المؤتمر نت - التحذير من هطول مزيد من الامطار على عدة محافظات

التحذير من هطول مزيد من الامطار الرعدية على عدة محافظات

المؤتمرنت -
التحذير من هطول مزيد من الامطار الرعدية على عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات إب، تعز، ريمة، الضالع والبيضاء.

كما تشمل الأمطار الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية لمحافظتي تعز والحديدة، والسواحل الجنوبية لمحافظات لحج، عدن، أبين، شبوة.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، المحويت، حجة، عمران وصنعاء، والهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوة، مأرب، حضرموت والمهرة.

ولفت إلى رياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 30 - 45 عقدة في أرخبيل سقطرى، و15 أ 30 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في مجاري وممرات السيول.

ودعا إلى توخي الحيطة والحذر من الانزلاقات الصخرية والطينية ومن تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

كما حذر المركز مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج واضطراب البحر .

وأهاب بالجهات ذات الصلة كلاً بحسب موقعه واختصاصه اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب : 8.8 ملم ، السدة : 7.9 ملم.

كما هطلت أمطار على أجزاء من المرتفعات الجبلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.









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